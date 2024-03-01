عدد أعضاء حزب الخضر الألماني يتراجع في2023 لأول مرة منذ 7 أعوام

تراجع عدد أعضاء حزب الخضر الألماني في عام 2023 وذلك لأول مرة منذ سبعة أعوام من النمو.



وأعلن الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم اليوم الجمعة، أن عدد الأعضاء بلغ مع نهاية العام 125 ألفا و991 عضوا بتراجع مقداره عدة مئات مقارنة بعددهم في نهاية 2022 (126 ألفا و451 عضوا).



وكان الحزب خسر العام الماضي 9591 عضوا إما بالوفاة أو بالخروج من الحزب. وبعد احتساب الأعضاء الجدد، تراجع عدد أعضاء الحزب بنسبة طفيفة تقدر بـ 36ر0% في 2023.



يذكر أنه منذ بداية العام، شهد حزب الخضر موجة كبيرة من الانضمامات وتمكن، بحسب بيانه، من كسب أكثر من 8000 عضو جديد.



من جانبها، صرحت الرئيسة التنفيذية السياسية للحزب إيميلي بونينج بأن هذه هي "أقوى بداية سنوية في تاريخ الحزب".



وأضافت: "نحن أكثر من 130000 شخص ينتمون إلى حزب الخضر، وهو عدد غير مسبوق - هذا يمنحنا دعما هائلا ويشجعنا على التوسع المستمر. كما يظهر أيضا أن العديد من الأشخاص يشاركون ديمقراطيا ويرغبون في التصدي لحزب البديل والمتطرفين الآخرين بحزم."



وتبلغ نسبة التمثيل النسائي في حزب الخضر حاليا 5ر42%، فيما يبلغ المتوسط العمري 9ر48 عاما.



وكان المتوسط العمري للأعضاء الجدد وصل في العام الماضي إلى 2ر42 عاما.