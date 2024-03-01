الشرطة الألمانية توجه ضربة قوية ضد أكبر منصة للتجارة الالكترونية الإجرامية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت الشرطة الألمانية أمس الخميس أنها وجهت ضربة قوية ضد أكبر منصة للتجارة الكترونية الإجرامية باللغة الألمانية.

وأطلق المحققون مساء أمس الخميس عملية رئيسية منسقة ضد مشغلي المنصة، التي يطلق عليها اسم "سوق الجريمة"/، بمختلف أنحاء ألمانيا ودول أخرى ناطقة بالألمانية، حسب شرطة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين -فيستفاليا غربي المانيا.

واستنادا إلى هيكل مشابه للأسواق الرقمية القانونية، كانت الخدمات الإجرامية والمخدرات والتعليمات التفصيلية لارتكاب جرائم خطيرة، متاحة على منصة "سوق الجريمة".

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة "دوسلدورف" مساء أمس الخميس، إنه تم تفتيش إجمالي 100 عقار تقريبا، في جميع الولايات الألمانية تقريبا.

وأضاف أيضا أنه تم إجراء اعتقالات، بدون تقديم تفاصيل حول عدد الأفراد، الذين تم اعتقالهم.

وكانت ولاية شمال الراين-فيستفاليا محورا للعملية. ويعتزم محققون في مدينة "دوسلدورف" تقديم المزيد من التفاصيل حول العملية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لن يتم تقديم المزيد من المعلومات حتى ذلك الحين.

وقالت الشرطة إن التحقيقات لا تتركز فحسب على مشغلي السوق الالكترونية، لكن أيضا على البائعين ومستخدمي المنصة.

وقضت لجنة تحقيق تابعة لشرطة دوسلدورف، تحت قيادة مركز "الاتصال المركزي للجرائم الالكترونية في شمال الراين-فيستفاليا، عدة سنوات في جمع أدلة قبل المداهمات.