روى أحد أولياء أمور مدرسة بالشرقية، أغلقت أبوابها أمام الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لخلاف بين المُلَّاك والورثة، تفاصيل الواقعة التي وُصفت بالصادمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، إنهم توجهوا للمدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لكنهم فوجئوا أنه لم يكن موجودًا بها سوى أفراد الأمن.

وأضاف أن المدرسين وكذلك العاملين غير موجودين بالمدرسة، وعند استفسارهم عن السبب أُبلغوا أن هناك خلافًا بين الملاك وأن المدرسين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر وأضربوا عن العمل.

وأوضح أن أولياء الأمور توجَّهوا لقسم شرطة مركز ومدينة فاقوس وحرّروا محضرصا بالواقعة، كما قدّموا استغاثة لمحافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب، لكنهم لم يتلقوا أي رد على ذلك.

وأشار إلى أنّ المدرسة (التي تُدعى مدرسة المنصور الحديثة الخاصة) تضم 1400 طالب، بدءًا من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، يواجهون جميعًا مصيرًا مجهولًا.

ونوه بأن المنطقة التعليمية شكّلت لجنة فنية وإدارية، لكن لا علم لأولياء الأمور بما قدّمته اللجنة من تقارير، مُرجعا الأزمة إلى وجود ما سماها "حالة عناد" بين الملاك والورثة.





وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر تعليق عن وزارة التربية والتعليم، أو محافظة الشرقية بخصوص الواقعة.