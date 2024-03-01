الأوقاف تكرم الأطفال حفظة القرآن الكريم في مسجد الفولي بالمنيا

قال الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة أوقاف المنيا، إن مسجد الإمام الفولي بمدينة المنيا، نظم اليوم تكريما لحفظة القرآن الكريم والمتميزين في الأنشطة والدروس الدينية من الأطفال، بحضور الشيخ بدران فتحي، مدير إدارة أوقاف المنيا الجديدة، والشيخ عيسى تغيان، وعدد من أولياء الأمور.

وأضاف وكيل أوقاف المنيا أن الاحتفال تضمن تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات إنشاد ديني وعروض للأطفال، ثم توزيع الهدايا وشهادات التقدير على المكرمين.

وأشاد الشيخ بدران فتحي بدور المسجد في رعاية الأطفال وتوجيههم، مؤكداً على اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء ودعمهم، كما شكر أولياء الأمور على حرصهم على مشاركة أطفالهم في الأنشطة الدينية.



من جانبه، عبر إمام المسجد الشيخ رائد يحي والواعظة زينب السعيد عن سعادتهما بتكريم الأطفال، مؤكدين على أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهاراتهم وتعزيز قيمهم الدينية.



ويعد هذا الاحتفال جزءًا من حرص وزارة الأوقاف على تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم والمشاركة في الأنشطة الدينية.