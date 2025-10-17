تعد الأرقام على منصات الاستماع والمشاهدة هي لغة العصر الحالية لفهم نجاح أي أغنية أو مطرب، كما كانت الأسطوانات وأشرطة الكاسيت دليلا على المبيعات والانتشار في عقود سابقة.

وخلال الأسبوع المنصرم، تغيّرت قائمة الاستماع ببروز أغنيات جديدة، لكن لا يزال الهضبة ضمن الـTop 5.

تصدر مطرب المهرجانات حودة بندق قائمة "أفضل الأغاني الأسبوعية" على يوتيوب، بمعدل مشاهدات أسبوعي يتخطى 2 مليون مشاهدة، بأغنية "الجاي بتاعي". وعلى مستوى آخر، تعد الأغنية من بين الأكثر انتشارا على منصة تيك توك، وقد طُرحت في 7 يونيو 2025.

وفي المرتبة الثانية جاءت مطربة المهرجانات الصاعدة رحمة محسن، التي انطلقت بقوة بعد مشاركتها في مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2025، بأغنية "حفلة تنكرية"، بمعدل مشاهدات أسبوعي يقترب من 2 مليون مشاهدة. وهي ضمن قائمة الأغاني الأكثر انتشارا على يوتيوب منذ 30 أسبوعا، وقد طُرحت في 14 مارس 2025.

وفي المرتبة الثالثة أتى عمرو دياب بأغنية "بابا"، بمعدل مشاهدات أسبوعي يتخطى مليونًا ونصف المليون على يوتيوب. والأغنية طُرحت في مطلع يوليو 2025، وقد تصدرت سابقًا أعلى القائمة، لكنها تتراجع قليلا ثم تعود بين حين وآخر.

وفي المرتبة الرابعة ظهر المغني الصاعد عمرو جابر، الذي حققت أغنيته "كله قالي اشمعنى هو" نجاحا مؤخرًا. وهي أغنية رومانسية من كلماته وألحانه بمشاركة مؤمن ياسر، وصدرت بالتزامن مع زواجه، وتضم لقطات حقيقية من عقد القران في الفيديو كليب، ودخلت قائمة الـ Top 5 بمعدل مشاهدات أسبوعي بلغ مليونًا ونصفًا.

أما عصام صاصا، فهو لا يخرج تقريبا من قوائم الأعلى مشاهدة، إذ يمتلك العديد من الأغنيات التي تحقق ملايين المشاهدات. وجاء في المرتبة الخامسة بأغنية "محكمة"، بمعدل مشاهدات أسبوعي مليون مشاهدة، وقد طُرحت في أبريل 2025.

جدير بالذكر أن أغنية "بابا" تنافس على يوتيوب بين شباب المهرجانات، بينما تتنافس على القمة (رقم 1) بين أغاني فضل شاكر، الذي حقق عودة قوية على قائمة بيلبورد عربية، مستمرًا في الصدارة منذ 14 أسبوعا. وتلاحقه كل من "صحاك الشوق" و"كيفك ع فراقي" لفضل شاكر، و"بتمنى أنساك" لشيرين عبد الوهاب.