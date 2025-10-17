رفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التعليق على مصير مطالبة السلطات السورية الجديدة بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد إلى دمشق.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الأربعاء بأن الرئيس السوري أحمد الشرع طلب خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تسليم سلفه، الذي لجأ إلى روسيا عقب إطاحته في ديسمبر من العام الماضي.

وخلال حديثه للصحفيين يوم الخميس، رفض بيسكوف التعليق على ما إذا كان الرئيسان قد تطرقا خلال مفاوضاتهما إلى مسألة تسليم الأسد، قائلاً: "لا يوجد شيء ليقال في هذا السياق"، وفق ما نقلته صحيفة "غازيتا" الروسية.

وأوضح بيسكوف أن بوتين والشرع ناقشا مصير القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل، اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، أن مطالبة دمشق بتسليم الأسد "أمر غريب"، مرجحًا إمكانية الانتقام منه في حال وافقت موسكو على تسليمه.