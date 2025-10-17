 تسليم بشار الأسد إلى دمشق.. كيف رد الكرملين على طلب السلطات السورية؟ - بوابة الشروق
الجمعة 17 أكتوبر 2025 5:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

تسليم بشار الأسد إلى دمشق.. كيف رد الكرملين على طلب السلطات السورية؟

وكالات
نشر في: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 4:36 م | آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 4:41 م

رفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التعليق على مصير مطالبة السلطات السورية الجديدة بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد إلى دمشق.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الأربعاء بأن الرئيس السوري أحمد الشرع طلب خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تسليم سلفه، الذي لجأ إلى روسيا عقب إطاحته في ديسمبر من العام الماضي.

وخلال حديثه للصحفيين يوم الخميس، رفض بيسكوف التعليق على ما إذا كان الرئيسان قد تطرقا خلال مفاوضاتهما إلى مسألة تسليم الأسد، قائلاً: "لا يوجد شيء ليقال في هذا السياق"، وفق ما نقلته صحيفة "غازيتا" الروسية.

وأوضح بيسكوف أن بوتين والشرع ناقشا مصير القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل، اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، أن مطالبة دمشق بتسليم الأسد "أمر غريب"، مرجحًا إمكانية الانتقام منه في حال وافقت موسكو على تسليمه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك