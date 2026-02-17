وزير الري يؤكد أهمية العمل الجماعي ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنيع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري في البرلمان الكيني؛ لبحث مقترحات التعاون في المشروعات التنموية ودفع الشراكة الفنية بين البلدين.

وبحث اللقاء سبل زيادة فرص استثمارات الشركات المصرية الخاصة في المشروعات التنموية المختلفة بكينيا، بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ووفقاً للوائح والقوانين الكينية المعمول بها، بما يحقق نتائج تنموية ملموسة تخدم مواطني البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الزيارات بين أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ في مصر، ولجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري بالبرلمان الكيني؛ لتعزيز أطر التعاون الثنائي.

واستعرض الدكتور سويلم ثوابت الموقف المصري في ملف مياه النيل، مشدداً على أهمية العمل الجماعي بين جميع دول الحوض تطبيقاً لقواعد القانون الدولي للمياه، بما يحقق استعادة التوافق والمنفعة المشتركة، ويراعي شواغل جميع الأطراف، معلناً رفض الإجراءات الأحادية بدول المنبع.

وأكد الوزير ضرورة الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لجميع دول الحوض، لافتاً إلى أهمية الخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري للمبادرة لاستعادة التوافق وفقاً للقانون الدولي، وبما يحفظ مصالح جميع دول الحوض.