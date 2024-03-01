البنتاجون: هجوم إسرائيل على طابور مساعدات بغزة مثير للقلق

اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن التقارير المتعلقة بهجوم إسرائيل على سكان في غزة أثناء انتظارهم المساعدات "مثيرة للقلق".



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة باتريك ريدر في مؤتمر صحفي، قال فيه: "نواصل التأكيد على ضرورة حماية حياة المدنيين".



وأضاف: "بالطبع شعرنا بأسف كبير لسماع هذه الخسائر البشرية من الأبرياء، وكما قلت، فإننا نعترف أن عددًا كبيرًا جدًا من المدنيين قد قُتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية"، وفقاً لوكالة الأناضول.



وأشار إلى أن هذا الحادث "المأساوي" يؤكد أهمية تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، موضحاً أنه يمكن إيصال المساعدات إلى سكان غزة بطريقة آمنة ومستدامة.



والخميس، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية تجمعا للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، ما أسفر عن استشهاد 112 وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.



وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.