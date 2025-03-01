مسؤول في البيت الأبيض: ترامب غير مهتم باستئناف اتفاق المعادن مع أوكرانيا

قال مسئول كبير في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مهتم في الوقت الحالي بإعادة النظر أو استئناف اتفاق المعادن مع أوكرانيا.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة رويترز، السبت، أنَّ وفد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدأ في التوسل لتوقيع الاتفاق فورا بعد أن طُلب منه مغادرة البيت الأبيض، وفق قوله.

وكان زيلينسكي في حديث لقناة فوكس نيوز عقب المشادة في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ وإن المشادة ليست جيدة بالنسبة للطرفين.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن واشنطن أرادت صفقة المعادن بشدة، متابعًا: «نحن لسنا ضدها وأردنا فقط فهم ما يتعلق بالضمانات الأمنية».

وشهد البيت الأبيض، ملاسنة حادة بين ترامب، ونائبه جاي دي فانس، من جهة، والرئيس الأوكراني زيلينسكي من جهته أخرى.

فقد قال دونالد ترمب لفوليديمير زيلنسكي إنه غير مستعد للسلام، وإن بلاده في ورطة وأنها لا تنتصر في الحرب، وأن على زيلنسكي أن يكون ممتنا ويوافق على وقف لإطلاق النار.

أما نائبه جاي دي فانس، فقد قال إن من قلة الاحترام أن يأتي زيلنسكي إلى البيت الأبيض ويجادل أمام وسائل الإعلام الأمريكية.