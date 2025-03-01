محافظ المنيا: المرأة شريك فاعل في تحقيق التنمية المستدام

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المرأة شريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.

وأكد دعمه الكامل لمبادرات المجلس، من خلال العمل المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، في تقرير تم عرضه على المحافظ، أبرز جهود المجلس خلال شهر فبراير والتي شملت تنظيم ندوة توعوية حول الخصوصية وسوء استخدام التكنولوجيا للفتيات في إطار التعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم؛ لتوعية الفتيات من المرحلتين الإعدادية والثانوية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، وأهمية احترام الخصوصية وحمايتها.

وتضمن التقرير، استمرار فعاليات مبادرة "إحنا معاكم" تحت شعار "دعمنا حق ودمجنا واجب" بمراكز المنيا، وسمالوط، وأبوقرقاص، وملوي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وكيان سند شباب الصعيد، في قرى منسافيس، إطسا المحطة، وتندة، ومدينة المنيا.

وجرى تنفيذ 4 ندوات توعوية للشباب والأطفال حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، مع تسليط الضوء على القانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تسوية حقوق ذوي الإعاقة، فضلًا عن التأكيد على قيم المواطنة وقبول الآخر، بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"، بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بقريتي المطاهرة القبلية وجريس في مركز أبوقرقاص بإجمالي 318 سيدة.