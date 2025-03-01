محمد رمضان يهدي 100 ألف جنيه لشاب يحمل هاتفا بدون كاميرا: بيوجع قلبي

قدم الفنان محمد رمضان، أولى حلقات برنامجه «مدفع رمضان» عبر شاشة «dmc»، في الموسم الرمضاني.

وقال رمضان، شارحًا تفاصيل حلقته الأولى، إنه نزل إلى محطة مصر بميدان رمسيس في الساعة الثالثة عصرًا، وقرر أن يمنح 100 ألف جنيه لأول شخص يقابله يحمل هاتفًا دون كاميرا.

وأضاف: «موضوع بيوجع قلبي لما بقابل حد من جمهوري عايز يتصور وتليفونه من غير كاميرا».

وأبرزت الحلقة نزول رمسيس إلى المحطة، حيث خاطب الموجودين باحثا عمن يحمل هاتفًا بدون كاميرا، وطالبهم برفعه لأعلى.

بعدها نادى على أحد الأشخاص واحتضنه قائلا له "مبروك"، وسأله عما إذا كان يحمل هاتفًا آخر فأجاب المواطن "لا".

بعد ذلك اعتلى رمضان إحدى السيارات وبرفقته الشخص الفائز، وخاطب الحاضرين موجها لهم التهنئة بحلول شهر رمضان، وأجرى حوار معه سأله عن طبيعة عمله، ثم أعطاه الأموال التي ربحها وسط تفاعل الحاضرين.