شعبة المواد الغذائية: كل ما يحتاجه المواطن متوفر بمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن إقامة معارض «أهلا رمضان» على مستوى جميع المحافظات الجمهورية يمثل إنجازًا كبيرًا، مؤكدا توفيرها كل ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية بأسعار مخفضة.

وأشار خلال تصريحات عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، إلى توفير السكر بـ30 جنيهًا من الشركة القابضة، والدقيق بـ18 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ52 بدلا من 65 جنيهًا.

وأضاف أن نسبة التخفيضات على السلع تتراوح بين 20% إلى 30%، بما يعني أن المواطن الذي يشتري سلعًا بقيمة 1000 جنيه لرمضان سيوفّر على الأقل 250 جنيها.

وأوضح أن أسعار اللحوم في المعارض 280 جنيهًا للحوم البلدي، فيما تبدأ أسعار اللحوم المستوردة من 240 جنيهًا إلى 260 جنيها.

ولفت إلى إقامة المعرض الرئيسي في محافظة الجيزة على مساحة تزيد عن فدان، بالإضافة إلى 27 معرضا آخر داخل المحافظة لتوفير السلع للمواطنين.

وشدد على أن توافر السلع بوجه عام إنجاز، القيادة السياسية توفر السلع في وقت حرج العالم كله مليء بالحروب والمشاكل، كون القيادة السياسية وفرت المواد الغذائية للشعب المصري وضيوف شعب مصر فهو إنجاز في حد ذاته.