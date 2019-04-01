تطبيق حظر سيارات الديزل في شتوتجارت على سكان المدينة الألمانية

تطبق مدينة شتوتجارت الألمانية، عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج، حاليا حظر استخدام سيارات الديزل على سكان المدينة أيضا.

وكانت المدينة سجلت في نهاية فبراير الماضي نحو 18500 سيارة ديزل ذات معيار عوادم "يورو 4" أو أكثر، إلا أن الحظر لم يشمل كافة السيارات، حيث كان يُستثنى في ذلك سكان المدينة ومركبات التوريد وسيارات الحرفيين وسيارات الإسعاف والشرطة والحماية من الكوارث. ويمكن لأصحاب سيارات السكن المتنقل والحافلات السياحية وخدمات أخرى طارئة التقدم بطلب للاستثناء من الحظر.

وتُطبق شوتجارت الحظر على السيارات الخارجة عن المدينة منذ بداية هذا العام بهدف خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها، والتي تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.

ولم ترصد نقاط تفتيش الشرطة صباح اليوم أي سيارات ديزل مخالفة للحظر.