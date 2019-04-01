الوكالة الكورية للتنمية تنفذ عدة مشروعات بولاية النيل الأزرق بالسودان

قام وفد من الوكالة الكورية للتنمية، برئاسة هونج كيم، اليوم الأحد، بزيارة لولاية النيل الأزرق بالسودان، وذلك بهدف التعرف على الوضع الراهن وإنفاذ عدد من المشروعات بمحلية الروصيرص.

والتقى الوفد بوالي ولاية النيل الأزرق المكلف، يوسف الطيب، وذلك بحضور وزراء الصحة والتنمية الاجتماعية والإنتاج والموارد الاقتصادية والبنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية .

وأوضحت رئيسة الوفد أن الزيارة تأتي بهدف التعرف على الترتيبات المتعلقة بالمشروعات التي سوف يتم تنفيذها بمحلية الروصيرص، منوهة بأن المشروعات يتم إنفاذها بالشراكة بين الوكالة الكورية للتنمية وبرنامج الأمم الإنمائي ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) واليونيسيف، مؤكدة على أهمية الرعاية والدعم الحكومي لإنفاذ المشروعات وإنجاحها بالمناطق المستهدفة بالولاية .

من جانبه، أكد الوالي أن ولاية النيل الأزرق تشهد استقراراً تاماً على كافة الأصعدة، مثمنا مواقف السفارة الكورية بالخرطوم وموافقتها على التدخل العاجل وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمجتمعات بمحلية الروصيرص، داعياً إلى استصحاب المشروعات الأخرى خارج المسح الميداني وتعميم الدعم بالمحليات الأخرى .