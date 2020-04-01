تسجيل 15 حالة كورونا مؤكدة جديدة بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 617 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء المغربية.

وأضافت الوزارة، عبر بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2462 حالة، فضلاً عن تماثل 24 حالة للشفاء من المرض، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة حتى الآن.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.