 تسجيل 15 حالة كورونا مؤكدة جديدة بالمغرب - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أبريل 2020 1:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تسجيل 15 حالة كورونا مؤكدة جديدة بالمغرب

أرشيفية
أرشيفية
حازم حسن
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 12:46 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 12:46 ص

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 617 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء المغربية.

وأضافت الوزارة، عبر بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2462 حالة، فضلاً عن تماثل 24 حالة للشفاء من المرض، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة حتى الآن.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك