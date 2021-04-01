عقدت شركة مايكروسوفت، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، صفقة تصل قيمتها إلى 21.9 مليار دولار لتزويد قوات المشاة القتالية للجيش الأمريكي بسماعات متطورة مدمجة بتقنية الواقع المعزز، ما يدعم موقع شركة التكنولوجيا كمورد حكومي رئيسي.



وذكرت الشركة، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، أن سماعات الرأس تتضمن تقنية الواقع المعزز "هولولينز"، التي ظهرت لأول مرة عام 2016، والتي يمكنها تثبيت الصور الافتراضية على المناظر الحقيقية، كما أنها مدعومة بخدمة "مايكروسوفت أزور" للحوسبة الحسابية، ما يجعلها قادرة على تركيب محتوى رقمي على الشخص الحقيقي.



وأضافت أنه من المقرر تسليم أكثر من 120 ألف وحدة من السماعة المتطورة خلال فترة 10 سنوات.



وقالت الشركة "إن سماعات الرأس ستعمل على برامج مايكروسوفت، وستساعد في الحفاظ على جنود الولايات المتحدة أكثر أمانا بالإضافة إلى جعلهم أكثر فعالية، وذلك جزئيا من خلال تعزيز وعيهم بالظروف المحيطة بهم وتوفير فرص التدريب".