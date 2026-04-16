ظهر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، خلال قيادته زيارة رسمية لإيران مرتديًا زيه العسكري، في مشهد لافت خلال وساطته لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية؛ ليتصدر القائد الباكستاني عناوين الأخبار لدوره المحوري كقائد إحدى الجيوش النووية في المنطقة، ولعلاقته الجيدة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يعتبر أول قائد جيش باكستاني يتناول الغداء مع الرئيس الأمريكي في زيارة خاصة.

وتستعرض "الشروق"، أهم المعلومات عن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير نقلًا عن: "رويترز، فورين بوليسي، جريدة الفجر الباكستانية، دنيا نيوز الباكستانية".

الأهمية السياسية

حظي عاصم منير بأعلى منصب في الجيش الباكستاني خلال التاريخ الحديث، إذ تولى أول منصب لقيادة قوات الدفاع الباكستانية عام ٢٠٢٥، فيما يعتبر أول قائد للجيش الباكستاني يحمل رتبة مشير، كما أنه ثاني مواطن باكستاني يحصل على رتبة المشير بعد القائد أيوب خان.

حافظ للقرآن وابن إمام مسجد

نشأ منير لدى أسرة باكستانية نازحة من الهند بعد حرب الانفصال، وكان والده إمامًا وخطيبًا للجمعة، بينما تلقى منير تعليمه في المدارس الدينية ليحفظ خلال دراسته القرآن الكريم.

المسيرة العسكرية

بدأ منير عمله العسكري، كمبعوث للمملكة العربية السعودية قبل أن يتولى إدارة كتيبة مشاة على الحدود الهندية، ثم قيادة القوات بنفس المنطقة الحدودية حتى عام ٢٠١٧.

رجل مخابرات

أدى عمله في منطقة مشتعلة مثل الشمال الباكستاني؛ لتعيينه مديرًا للمخابرات الحربية عام ٢٠١٧، نظرًا لتصدر ملف النزاع مع الهند عمل المخابرات الباكستانية، كما ترقى ليترأس المخابرات العامة في سابقة بالتاريخ الباكستاني، لكن نظرًا لنزاع بين الجيش ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان تم عزل منير من المنصب وتحويله ليقود الفيلق الثالث في إقليم البنجاب.

رئاسة الأركان والحرب الهندية الباكستانية

تقدم منير بطلب لإحالته للتقاعد في نوفمبر ٢٠٢٢؛ ليتم رفض الطلب وترقية منير لمنصب قائد الجيش الباكستاني خلال مرحلة صعبة، خاض خلالها الجيش بقيادة منير نزاعين حدوديين مع إيران في ٢٠٢٣ وأفغانستان في ٢٠٢٤.

وقاد منير الجيش الباكستاني خلال الحرب الهندية الباكستانية في مايو ٢٠٢٥، والتي شهدت إسقاط عدد من المقاتلات الهندية وتعرض قواعد الجيش الهندي لرشقات صاروخية باكستانية مكثفة، في حرب هددت استقرار العالم لامتلاك الدولتين للسلاح النووي.

كما حصل بعد انتهاء الحرب على رتبة مشير، ليصبح أول قائد جيش باكستاني يحمل الرتبة نتيجة لدوره في إدارة القتال والعمل الاستخباراتي.

القائد الباكستاني المفضل لترامب

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القائد منير مرتين لتناول الغداء، في سابقة نادرة من نوعها يتلقى فيها قائد عسكري باكستاني دعوة إلى البيت الأبيض دون قيامه بدور دبلوماسي رسمي، وبالمقابل اشتهر منير بميوله للتقارب مع الولايات المتحدة، خلافًا للسياسة الباكستانية في التقارب مع الصين، إذ يفضل منير الاستفادة الاقتصادية على الاستفادة السياسية لباكستان.