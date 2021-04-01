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المستشفيات الجامعية: لقاح كورونا المصري محلي الفكر والصنع والإنتاج

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 2:32 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 2:32 ص

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الخطوات الأولى من عملية إنتاج لقاح مصري ضد كورونا مبشرة، مؤكدًا أنه يتم مراجعة الدراسات بشكل دقيق.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن «لقاح كورونا المصري محلي الفكر والصنع والإنتاج، لكنه لن يكون محلي المراقبة والمتابعة».

وذكر أن مصر لديها أكثر من فريق بحثي يعمل على إنتاج لقاح كورونا، مضيفًا أنه تم الانتهاء من اشتراطات الدراسة ما قبل الإكلينيكية، ليتم بعد ذلك السماح بإجراء دراسة المرحلة الأولى والتي تشمل ضمان مأمونية اللقاح على مجموعة من المتطوعين.

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