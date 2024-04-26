نقابة الصحفيين في إيطاليا تدعو إلى تنظيم إضراب في هيئة الإذاعة والتلفزيون

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دعت نقابة الصحفيين الإيطالية "يو إس أي جراي" إلى تنظيم إضراب يستمر 24 ساعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي) يومي السادس والسابع من مايو، للاحتجاج في الأساس على تدخلات الحكومة اليمينية.

واتهمت النقابة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بالسعي إلى تحويل الهيئة إلى "ناطق باسم الحكومة".

وترجع خلفية المسألة إلى سحب دعوة الكاتب أنتونيو سكوراتي في اللحظة الأخيرة، والذي أراد قراءة نص في يوم التحرير الوطني، الذي يوافق نهاية الاحتلال الألماني والفاشية في 25 أبريل.

وخلال الأداء، أراد سكوراتي انتقاد حزب ميلوني بسبب أصوله التي ترجع لما بعد الفاشية. وفي النهاية تمت قراءة النص من جانب أحد صحفيي "راي".

وترأس ميلوني ائتلافا من ثلاثة أحزاب يمينية منذ أكتوبر 2022.

وترجع أصول حزب "أخوة إيطاليا" الذي تنتمي إليه، إلى الطيف السياسي ما بعد الفاشية. ومازال الديكتاتور السابق بينيتو موسوليني (1883 – 1945) يحظى باحترام من جانب أعضاء الحزب البارزين لليوم.

وتجنبت ميلوني وصف نفسها بأنها فاشية، رغم تكرار الدعوات لها كيت تفعل ذلك.