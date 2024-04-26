 الداخلية تشن حملات للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز.. وتضبط 63 طن دقيق أبيض ومدعم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية تشن حملات للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز.. وتضبط 63 طن دقيق أبيض ومدعم

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 12:27 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 12:27 م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة التموين من ضبط قضايا مخابز سياحية ومدعمة بمضبوطات 63 طن دقيق أبيض ومدعم.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وشن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط عدة قضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 63 طن (دقيق أبيض، بلدى مدعم).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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