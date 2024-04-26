من المتوقع بيع ساعة جيب ذهبية، تم الحصول عليها بعد غرق أغنى رجل على متن السفينة "تايتانيك"، بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (187 ألفا و743 دولارا) في مزاد علني.

وكان رجل الأعمال، جون جاكوب أستور/47 عاما/، قد غرق مع السفينة، في عام 1912، بعد رؤية زوجته الجديدة مادلين، على متن قارب نجاة، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.

وبدلا من أن يجرب حظه مع قارب أمان آخر، شوهد أستور، الذي كان يرتدي ملابس أنيفة، والذي كان عضوا بارزا في أسرة "أستور" الثرية، آخر مرة وهو يدخن سيجارة ويتحدث مع أحد الركاب الآخرين.

وتم انتشال جثته، من المحيط الأطلسي، بعد ذلك بسبعة أيام وتم العثور على ساعة الجيب وولثام الرائعة المصنوعة من الذهب، عيار 14 قيراطا.

ومن المتوقع أن يتم بيع الساعة بما يتراوح ما بين 100 ألف و150 ألف جنيه استرليني، عندما يتم طرحها في المزاد العلني في دار مزادات "هنري الدريدج آند سن" في مدينة "ديفايز" في مقاطعة ويلتشير غدا السبت.“