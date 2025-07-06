أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعز ليفي، أن شركته بدأت العمل على تطوير منظومة دفاعية جديدة تحت اسم "حيتس 5" (السهم 5)، في إطار ما وصفه بالسعي نحو جيل متقدم من أنظمة التصدي للصواريخ.

وفي بيان، وصف ليفي المنظومة المرتقبة بأنها "تُذكر بحرب النجوم"، في إشارة إلى مستوى التقنيات المتقدمة التي تسعى إسرائيل إلى توظيفها في منظومتها الدفاعية الجديدة، رغم عدم كشفه عن تفاصيل محددة بشأن مكوناتها أو الجدول الزمني لتطويرها.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي لا تزال فيه منظومة "حيتس 4" قيد التطوير، بهدف استبدال "حيتس 2" التي دخلت الخدمة منذ سنوات.

ومن المتوقع أن تُدمج كل من "حيتس 4" و"حيتس 5" مستقبلاً في منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية متعددة الطبقات، إلى جانب "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود".

وأوضح ليفي أن الأنظمة الدفاعية التي تعمل الشركة على تطويرها تشمل قدرات متقدمة لرصد واعتراض التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات دون طيار، عبر استخدام تقنيات دخلت حيّز التنفيذ بالفعل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق "مواءمة التكنولوجيا مع تحديات المستقبل".