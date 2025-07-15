تباين أداء الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات

تباين أداء الأسهم الأمريكية، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ببورصة وول ستريت في أعقاب البيانات المتباينة بشأن التضخم في الولايات المتحدة وأرباح بعض البنوك الأمريكية الكبرى.

ففي حين ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2% ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله يوم الخميس الماضي، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 88 نقطة أي بنسبة 0.2% في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.6%.

وقاد سهم شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية إنفيديا أسهم شركات التكنولوجيا إلى الارتفاع بعد حصولها على ترخيص من الحكومة الأمريكية لتصدير رقائق الكمبيوتر طراز إتش20 المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وارتفع سهم إنفيديا بنسبة 3.2% في بداية تعاملات اليوم.

وتباين أداء الأسهم الأمريكية الكبرى بعد نشر عدد منها نتائجها ربع السنوية.

وتراجع سهم جيه . بي مورجان تشيس بنسبة 0.5% رغم تحقيقه أرباح تفوق توقعات المحللين.

وفي المقابل، ارتفع سهم سيتي جروب بنسبة 1.4% بعد إعلانه تحقيق أرباح تفوق التوقعات.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي، إذ أدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى ارتفاع أسعار مجموعة من السلع، بما في ذلك الأثاث والملابس والأجهزة المنزلية الكبيرة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يونيو الماضي بنسبة 2.7% مقابل ارتفاعه بنسبة 4. 2% خلال مايو.