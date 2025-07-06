حكومة غزة تدين تورط شركة أمريكية بمخطط تهجير إسرائيلي

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• صحيفة فايننشال تايمز البريطانية كشفت أن "مجموعة بوسطن الاستشارية" عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين"



أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، تورط شركة "مجموعة بوسطن الاستشارية" الأمريكية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بـ "العمل بستار إنساني مضلل".

جاء ذلك وفق بيان للمكتب، تعليقا على تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، السبت، كشف تورط "مجموعة بوسطن للاستشارات" الأمريكية، بتطوير مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وكشف التقرير البريطاني، أن الشركة الاستشارية وقّعت عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية الإسرائيلية المثيرة للجدل لتوزيع مساعدات في القطاع.

كما عملت "مجموعة بوسطن الاستشارية" على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين"، وفق التقرير البريطاني.

وقال المكتب الحكومي: "نُدين بشدة تورط مجموعة بوسطن الاستشارية، وما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية في مخطط أمريكي– إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل".

وأضاف: "كشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافياً".

وذكر المكتب الحكومي، أن النموذج يأتي "ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت (حزم تهجير) تمولها جهات خارجية".