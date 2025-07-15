المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز: الاتحاد الأوروبي ملزم بتعليق الشراكة مع إسرائيل

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قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونيا بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

جاء ذلك في منشور عبر منصة «إكس»، الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وأفادت بأنّ مناقشة (الاجتماع) فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت حقوق الإنسان أمر سخيف، لافتة إلى أن محكمة العدل الدولية وعددا من هيئات الأمم المتحدة قد حسمت هذا الأمر بالفعل، بحسب وكالة الأناضول.

وأضافت أن الكثير من الأبحاث تشير أن الاتحاد الأوروبي لا يعد فقط أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بل أكبر مستثمر فيها أيضا.

ودعت المقررة الأممية الاتحاد الأوروبي لتعليف اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

ولفتت إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل زادت بواقع 1.2 مليار دولار عامي 2023 – 2024.

وأكدت ضرورة وقف صادرات الاتحاد إلى إسرائيل، موضحة أن الاستمرار في التجارة مع اقتصاد مرتبط بشكل وثيق بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية يعد تواطؤا، ويعني تقويض النظام القانوني الدولي.

وأشارت أن الاتحاد الأوروبي فشل أخلاقيا وقانونيا تجاه الفلسطينيين، لافتة أن التكتل أمام خيارين، إما تعميق هذه البقعة السوداء، أو الدفاع عن القيم التي يدعي تمثيلها.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث فرض عقوبات محتملة على إسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو الماضي في إطار شرط "الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

ويرى خبراء أن تعليق الاتفاق بالكامل بأنه غير مرجح لأنه يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، إلا أنّ تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي التي تتطلب الغالبية يعد احتمالاً قائمًا، وفق الوكالة.

وتؤيد إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، بينما تعارض كل من ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر.