 إسرائيل تعلن إدخال 344 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعلن إدخال 344 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 12:44 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 12:44 م

أعلنت إسرائيل أنه تم تفتيش إجمالي 344 شاحنة مساعدات، وإدخالها عبر أراضيها إلى قطاع غزة أمس الخميس.

جاء ذلك في منشور لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، على موقع إكس (تويتر سابقا)، اليوم الجمعة، بحسب الموقع الإلكتروني صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الوحدة إنه تم التنسيق لإدخال 100 شاحنة إلى شمال قطاع غزة، حيث يوجد ما يقدر بنحو 300 ألف مدني، في خضم الحرب الدائرة في القطاع.

يشار إلى أن هناك دعوات إقليمية ودولية إلى زيادة تدفق الشاحنات إلى قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه جراء الحرب التي تشنها إسرائيل ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس عليها في 7 أكتوبر الماضي.

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