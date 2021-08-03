 روسيا توقف تصدير بذور عباد الشمس واللفت بهدف استقرار الأسعار - بوابة الشروق
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روسيا توقف تصدير بذور عباد الشمس واللفت بهدف استقرار الأسعار

د ب ا
نشر في: الجمعة 1 أبريل 2022 - 5:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أبريل 2022 - 5:49 ص

فرضت روسيا حظرا مؤقتا على تصدير بذور اللفت وعباد الشمس من أجل استقرار الأسعار، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن بيان لمجلس الوزراء الروسي اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن التقرير أن الإجراء سيسري اعتبارا من غد الجمعة الموافق الأول من أبريل وحتى 31 أغسطس المقبل.

وسيتم تطبيق رسوم تصدير متغيرة على دقيق بذور عباد الشمس من الأول من مايو إلى 31 أغسطس المقبل.

وروسيا هي خامس أكبر دولة مصدرة لبذور اللفت في العالم هذا الموسم والثانية لدقيق بذور عباد الشمس.

كما قررت الحكومة خفض عدد الجهات التي يمكن تصدير فول الصويا إليها اعتبارا من الأول من أبريل إلى 31 أغسطس المقبل، بينما لا توجد قيود داخل منطقة الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي.

وسبق لروسيا أن فرضت حصصا على صادرات زيت عباد الشمس،بحسب وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

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