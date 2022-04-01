الإغلاق بسبب كورونا يدخل حيز التنفيذ في الجزء الغربي من شنغهاي



دخلت المرحلة الثانية من الإغلاق بسبب كوفيد-19 في شنغهاي حيز التنفيذ على 16 مليون شخص إضافي من سكان الجزء الغربي من المدينة الساحلية الصينية.



وتم تمديد حظر التجول الساري بالفعل في المقاطعات الشرقية والجنوبية من المدينة التي يقطنها 26 مليون شخص ليشمل المقاطعات الغربية اليوم الجمعة.



وحتى يوم الاثنين، سيسمح فقط للسكان بمغادرة منازلهم من أجل إجراء فحص كوفيد-19.



ومع وصول المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، شهدت الصين أسوأ موجة من العدوى منذ بداية الجائحة قبل عامين .



وعلى الرغم من أن الأعداد منخفضة بالمقارنة مع الأعداد دوليا، إلا أن الحكومة تتبع استراتيجية صفر-كوفيد، والتي يجري اختبارها في مواجهة النوع الفرعي بي إيه 2 من المتحور أوميكرون.



ونجحت السلطات حتى الآن في مكافحة حالات تفش طفيفة من خلال حظر التجول وإجراء الفحوصات الجماعية وفرض الحجر الصحي.



وتعد شنغهاي ومقاطعة جيلين بشمال شرق الصين حاليا أكثر المناطق تضررا.



وأفادت لجنة الصحة في بكين اليوم، بأنه تم تسجيل 358 إصابة جديدة أمس الخميس في المدينة الساحلية، بينما تم إحصاء 4144 حالة أخرى بدون أعراض، وتسجيل 1787 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني



وفي إطار متصل، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس 1787 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19.



وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، التي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1363 في جيلين، و358 في شنغهاي، و16 في هيلونججيانج، و10 حالات في تشجيانج، و9 حالات في جيانجسو.



وتم تسجيل باقي الإصابات في 13 منطقة على مستوى المقاطعات، بحسب اللجنة.



وتابعت اللجنة بالقول إنه تم تسجيل إجمالي 40 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 أمس الخميس، وحالتين مشتبه في إصابتهما وافدتين من خارج البر الرئيسي الصيني في شنغهاي، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة بسبب كوفيد-19.



وتم تسجيل إجمالي 5559 حالة إصابة جديدة بدون أعراض أمس، بينها 5442 حالة محلية العدوى، وفقاً للجنة.



وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 151103 حالات، حتى أمس، بما يشمل الحالات المحلية والوافدة.



ولا يزال 29306 مرضى يخضعون للعلاج الطبي حتى أمس، بينهم 66 مريضاً في حالة خطيرة، بينما توفي إجمالي 4638 شخصاً بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني منذ تفشي المرض.