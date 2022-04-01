الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بحلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وذلك للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إنّ الرئيس السيسي عبّر عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.

وعبّر الملك سلمان، خلال الاتصال، عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعبًا، داعيًّا أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.