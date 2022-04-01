 الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بحلول شهر رمضان - بوابة الشروق
الجمعة 1 أبريل 2022 10:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بحلول شهر رمضان

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 1 أبريل 2022 - 10:36 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أبريل 2022 - 10:36 م

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وذلك للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إنّ الرئيس السيسي عبّر عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.

وعبّر الملك سلمان، خلال الاتصال، عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعبًا، داعيًّا أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك