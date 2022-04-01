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عضو بالمحامين: اجتماع مجلس النقابة الأربعاء المقبل لتشكيل هيئة المكتب

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 1 أبريل 2022 - 6:02 م | آخر تحديث: الجمعة 1 أبريل 2022 - 6:02 م
قال عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن اجتماع مجلس النقابة العامه للمحامين سيعقد الأربعاء المقبل، لتشكيل هيئة المكتب طبقا لصحيح القانون وإعمالا للحكم الصادر في الدعوي رقم 3773 لسنه 75 ق الصادر من محكمه القضاء الإداري بتاريخ 30 يناير 2022، وهو حكم واجب النفاذ.

وأضاف أبو عيسي فى منشور له على "فيسبوك"، أن تشكيل هيئة المكتب من 4 أعضاء ويجوز استثناء أن يتكون من 6 أعضاء، مشيرا إلى أن المادة 137 من قانون المحاماة نصت على تشكيل هيئة المكتب من وكيلين وأمين عام وأمين صندوق ويجوز أمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد فقط وهذا النص آمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

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