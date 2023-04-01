ماليزيا: ندين الهجمات الدنيئة المتكررة ضد القرآن في الدنمارك

أدانت ماليزيا بأشد العبارات "الهجمات الدنيئة المتكررة" ضد القرآن في الدنمارك في أعقاب الحادث الأخير أمس الجمعة.



وقالت وزارة الخارجية، إن هجوما مماثلا نفذ في 24 مارس، مؤكدة أن مثل هذه الجريمة البغيضة ضد القرآن التي نفذت خلال شهر رمضان كانت "تجاهلا صارخا لحساسيات المسلمين في جميع أنحاء العالم"، بحسب صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت.



وأضافت الوزارة عبر تويتر: "ندعو حكومة الدنمارك إلى عدم تصنيف هذه الجريمة البشعة على أنها حرية تعبير، مع ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ضد الجناة لنشر الكراهية والتحريض على العنف".



ووفقا لتقارير إعلامية، شهدت الأشهر الأخيرة عدة أعمال حرق لنسخ من المصحف، أو محاولات للقيام بذلك، من قبل شخصيات أو جماعات معادية للإسلام في شمال أوروبا والدول الإسكندنافية.



ومنذ ذلك الحين، أثار تدنيس القرآن غضبا وإدانة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب دعوات لوضع حد للتصريح بالاحتجاجات المعادية للإسلام.