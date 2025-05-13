أبو الغيط يوضح سبب عدم تحول الجامعة العربية إلى اتحاد عربي

شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، قائلا: «الدولة الوطنية مصالحها تجب الجميع حتى الحياة نفسها بمعنى أن تفقد حياتك وأنت تدافع عن مصالح مصر أو الدولة العربية التي تمثلها هذه هي الوطنية الحقة والاستعداد للتضحية».

وأشار خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» إلى أن «جميع المصريين يرغبون دائما في التغيير إلى الأحسن؛ ولكن التغيير يقوم على الإنسان، يبقى الإنسان يغير من حاله ويغير من منهجه».

وأعرب عن إيمانه العميق بشعار الكلية الحربية المصرية، قائلا: «أنا شخصيا مؤمن بشعار لا أرى أعظم منه في الحياة تعلمته في الكلية الحربية المصرية هو شعار الكلية الحربية (الواجب، الشرف الوطن)، الواجب هو واجب الإنسان ثم الشرف الذي يغطي الحياة كلها شرفك، ثم العنصر الثالث الوطن الأرض الطينة التي أكلتك وشربتك وعلمتك»

وعلى صعيد آخر، رد على سبب عدم تحول الجامعة العربية إلى «اتحاد عربي» على غرار الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الفكرة طرحت عند تأسيس الجامعة عام 1945 لإنشاء جهاز «فوقي» على الدول؛ لكن بعض الدول السبع المؤسسة لم توافق، مفضلة أن يكون ميثاق الجامعة «تنسيقيا بشأن القضايا».

وتساءل :«اطرحوا على الدول العربية تحويل الجامعة العربية إلى الاتحاد العربي، القذافي فكر فيه وعرض عليهم نعمل إرادة جديدة، لكن الدول العربية ترى دائما أن ربما بعضها استقلاله حديث العهد ولا يتجاوز 50 عاما ويبغي أن يحافظ على استقلاليته وقراره المنفرد بحيث لا يتجاوز الميثاق ما يسمى التنسيق».



