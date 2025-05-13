حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 52 ألفا و900 شهيد

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 46 شهيدًا و73 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 52 ألفًا و908 شهداء، و119 ألفًا و721 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 2780 شهيدًا، و7680 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.