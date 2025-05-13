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أكد اللواء جمال مبارك محافظ جنوب سيناء، أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز ستحيي حفلًا بمدينة شرم الشيخ في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين.

فخلال المداخلة، سأل أديب قائلا: «أنا سمعت إن جينيفر لوبيز جاية عندنا.. صحيح الكلام ده».

وأجاب المحافظ: «إن شاء الله جاية في شهر يونيو.. واعتبر نفسك معزوم»، فرد أديب على بالقول: «أني جاي.. أنا في الصف الأول».





يُشار إلى أن هذا الحفل المرتقب سيكون الثاني الذي تقدمه جنيفر لوبيز في مصر، ويأتي بعد 6 سنوات من حفلها الذي أقيم في أغسطس 2019 ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن جنيفر شاركت مؤخرا، في فعاليات سباق السيارات، الذي أقيم تحت عنوان «كورنيش جدة 2025»، بالسعودية.