مصرع شخص إثر اصطدام قطار ركاب بجرار زراعي في إيتاي البارود بالبحيرة

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شهد طريق السكة الحديد مصر - الإسكندرية، اصطدم قطار ركاب بجرار زراعي، أثناء عبوره مزلقان قرية كفر مساعد في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة؛ مما أدى إلى وفاة قائد الجرار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار وجرار زراعي عند مزلقان كفر مساعد، وتوقف حركة القطارات.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة إيتاي البارود، وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبينت وفاة قائد الجرار الزراعي محمد عادل ماضي.

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على أسبابه وملابساته، وجار إزالة آثار الحادث، وانتظام حركة القطارات.