 إصابة 20 شخصا إثر تصادم تريلا وأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 20 شخصا إثر تصادم تريلا وأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 10:24 ص

أصيب 20 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة العاشر من رمضان بناحية نزلة السعديين بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة العاشر من رمضان بناحية نزلة السعديين بمركز منيا القمح.

وأسفر الحادث، عن إصابة 20 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

ونقل المصابون إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

 

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