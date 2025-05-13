قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التسجيلات التي صدرت مؤخرا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في اجتماع مع العقيد معمر القذافي؛ «ليست غريبة».

وتابع خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E»: «أنا عارف هذا الموضوع، ورصدته من 50 سنة، التسجيلات ليست جديدة أو غريبة، وكنا على إطلاع بهذا الكلام».

واستشهد على صحتها بقبول عبد الناصر لمبادرة روجرز على الرغم من الانتقادات الفلسطينية حينها، قائلا: «شتموه الفلسطينيون وقتها بسبب مبادرة روجرز وهو كمل في الموضوع، وإلا كان ليه قبلها؟».

وأضاف أن الرئيس السادات قرر اللجوء إلى العمل العسكري وخاض الحرب قبل أن يتجه لاحقا إلى عملية السلام، موضحا أن الحرب تعد امتدادًا لتحقيق الهدف السياسي المتمثل في استعادة الأرض.

وعرض على الإعلامية لميس الحديدي ترتيب زيارة لها إلى الحدود المصرية الإسرائيلية عند طابا، قائلا: «تحبِ أوفر لك زيارة للحدود المصرية- الإسرائيلية عند طابا في سيناء؟ وقد حصلت مصر على كامل أرضها حتى خط 1906 في الصباح أقدر أوفر لك هذه الزيارة».

واختتم حديثه في هذا السياق قائلا: «اللي عايز أقوله إن اللي يستعيد أرضه حربا وسلما ده جدع أوي».