إعلام إيراني: استهداف شركة أدوية بهجوم أمريكي إسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا مركز شركة لإنتاج الأدوية، تلعب دورا مهما بهذا المجال وخاصة في تصنيع أدوية علاج السرطان.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، إنه تم استهداف منشأة "توفيق دارو" للبحث والإنتاج الدوائي في العاصمة طهران.

وأظهرت صور متداولة في وسائل الإعلام أن مبنى الشركة تعرض لأضرار جسيمة جراء الهجوم.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس" الأمريكية، إن "مجرمي الحرب باتوا يقصفون شركات الأدوية علنا ودون خجل".

وأضاف: "نواياهم واضحة. ما لم يدركوه أن من يواجههم هذه المرة ليسوا مدنيين فلسطينيين عزل، إنما قواتنا المسلحة القوية، وهي ستعاقب المعتدين بشدة".

وأكد أن الشركة المستهدفة تلعب دورا مهما في إنتاج الأدوية داخل إيران، خاصة تلك المستخدمة في علاج السرطان.

وتواجه إيران صعوبات في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب العقوبات الأمريكية الأحادية، ما يدفعها إلى إنتاج جزء من الأدوية الحيوية محليا.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، خلف آلاف القتلى والجرحى، أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.