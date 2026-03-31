الثلاثاء 31 مارس 2026 3:42 م القاهرة
ضبط شخصين وسيدتين لإعلانهم وتحريضهم على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 3:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 3:36 م

ألقت مباحث الآداب القبض على شخصين وسيدتين لإعلانهم وتحريضهم على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مبلغ مالى بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إدارة (شخصين ، وسيدتين "لإثنين منهم معلومات جنائية") لعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان والتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

تم ضبطهم بنطاق محافظةالدقهلية وبحوزتهم (4 هواتف محمول" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

