سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية

أصدرت السفارة الأمريكية في الرياض، إنذارًا أمنيًّا للأمريكيين الموجودين في المملكة، في خضم الحرب مع إيران.

وقالت السفارة في الإنذار الأمني: «نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب وسنوافيكم بالمستجدات حتى تتمكنوا من اتخاذ قرارات بشأن سلامتكم».

وأضافت: «إذا كنت تريد مغادرة الشرق الأوسط، فإن الحكومة الأمريكية مستعدة للمساعدة من خلال تقديم أحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة. الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو ووزارة الخارجية ليس لديهم أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.