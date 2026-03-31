مدرب البرتغال: رونالدو قد يعود للتدريبات الأسبوع المقبل بعد التعافي من الإصابة

قال روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، إن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو قد يعود إلى التدريبات الأسبوع المقبل بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب رونالدو 41 عامًا عن الملاعب منذ شهر بعد تعرضه لإصابة في الأوتار العضلية مع فريقه النصر السعودي.

وغاب رونالدو عن وديتي البرتغال أمام المكسيك والولايات المتحدة هذا الشهر، لكنه سيكون ركيزة أساسية في صفوف منتخب بلاده بكأس العالم الصيف المقبل.

ولم يقدم المدرب الإسباني إجابة حاسمة بشأن توقعاته لمستقبل رونالدو، قائلا في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة ماركا «من الصعب التكهن، تعلمت بأنه لا يمكن توقع ما سيفعله رونالدو، لأنه يتسم بعقلية احترافية، ويقدم أفضل ما لديه يوميا».

أضاف مارتينيز «أعتقد أنه إذا سألتم رونالدو، سيرد بنفس الكلمات، لأنه لا يضع خططًا، والآن يتعافى من إصابته».

وختم تصريحاته في هذا الصدد "أتوقع أن يتعافى ويعود للتدريبات الأسبوع المقبل، وننسق سويًا مع ناديه، ولا أرى أن إصابته قوية أو خطيرة".