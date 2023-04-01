السمسمية والإنشاد الديني في احتفالات ليالي رمضان بكورنيش السويس

قدم فرع ثقافة السويس، عددا من العروض الفنية بكورنيش السويس، أمس الجمعة، ضمن برنامج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.



ووسط حضور جماهيري لافت، شهدت الفعاليات، عرضا لفرقة السمسمية للآلات الشعبية، بقيادة الفنان أحمد عدوية شارك بها مجموعة من فناني السويس بممشى أهل السويس.



وقدمت الفرقة، باقة من الأغاني التراثية السويسية، ومنها "يا بيوت السويس، ويا ريس البحرية، وعاشقك يا بلدي، وسويسي وافتخر، وميدلي سويسيات، وإحنا السوايسة الصيادين، وآه ياللي".



وتضمنت الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة السويس، برئاسة عبد المنعم حلاوة، وبإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عرض إنشاد ديني وتواشيح وابتهالات للشيخ العربي البلبيسي الذي ملأ الأجواء بنفحات الشهر الفضيل على الطريقة الصوفية.



وقدم "مدد يا نبي، ولاجل النبي، ورحلة الحج، والنبي الغالي، وطه الشفيع، وعظيمة يامصر، وبلادي لك حبي وفؤادي"، ورقصة تنورة وسط أجواء من البهجة والتفاعل الكبيرين.