المركز الكاثوليكي يكرم قناة نايل سينما في عيد الإعلاميين

نظم المركز الكاثوليكي المصري للسينما، احتفالية مساء أمس الخميس بمناسبة عيد الإعلاميين، ووسط أجواء مليئة بالبهجة والود كرم الأب بطرس دانيال مدير المركز ورئيس المهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية، قناة نايل سينما، تقديرا للتغطية الإعلامية المتميزة لفعاليات المهرجان، وكذلك جميع أنشطة المركز علي مدار العام.

بدأ الحفل بكلمة الأب بطرس دانيال، والذي الشكر للإعلاميين علي الجهد المبذول في تغطية الفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها المركز، مؤكدا أن أي حدث أو مهرجان لا يكتمل نجاحه بدون التغطية الإعلامية، ومشددا على على ان الإعلام الحقيقي هو الإعلام الصادق الهادف الذي ينقل الحدث بعيدا عن الترند.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية، حيث قام الأب بطرس دانيال بتكريم المخرج أسامه البهنسي رئيس قطاع المتخصصة باعتباره شريك لنجاح المهرجان الكاثوليكي في دورته الـ٧٣، والذي ألقى كلمة قصيرة وجه فيها الشكر للكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على تقديم كل الدعم لتغطية المهرجانات على شاشة نايل سينما، كما شكر الأب بطرس دانيال والمركز الكاثوليكي علي الدور المهم الذي يلعبه في نشر الثقافة السينمائية وتشجيع المبدعين على العمل السينمائي.

واستكمل قائلا: "هذا التكريم يدفع الفريق القائم علي العملية الإبداعية على مزيد من التشجيع ومزيد من الإبداع ويشعرهم أن هناك اهتماما بالمجهود المبذول".

كذلك تم تكريم السيناريست سيد فؤاد الجناري رئيس قناة نايل سينما كشريك نجاح لدورة هذا العام بفضل التغطية المميزة للقناة لحفلي الافتتاح والختام على الهواء مباشرة.

وشهد الاحتفال تكريم الإعلامية سماح مصطفى منسق عام نايل سينما على الجهد المبذول في التغطية المميزة لدورة المهرجان هذا العام.