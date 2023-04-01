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حقق قيصري سبور فوزا مثيرا على مضيفه طرابزون سبور 4 /3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري التركي لكرة القدم.

وشهدت الجولة ذاتها، فوز فريق باشاك شهير على ضيفه أنقرة جوجو 1/صفر.

وتقدم قيصري في الدقيقة الأولى عن طريق إيمراح باسان، قبل أن يدرك ماكسيمليانو جوميز التعادل لطرابزون في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 20 سجل مامي ثيام الهدف الثاني لقيصري سبور، قبل أن يضيف زميله برنارد مينساه الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 48.

وسجل عبد القادر عمر الهدف الثاني لطرابزون في الدقيقة 50، قبل أن يدرك إينيس بردهي التعادل لطرابزون في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 63 سجل كارلوس ماني الهدف الرابع لقيصري سبور، ليخطف فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد طرابزون سبور عند 44 نقطة في المركز الخامس.