 ملك بوتان يزور الهند رسميا خلال الفترة ما بين 3 و5 أبريل - بوابة الشروق
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ملك بوتان يزور الهند رسميا خلال الفترة ما بين 3 و5 أبريل

نيويورك (د ب أ)
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 7:47 م | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 7:47 م

يقوم ملك بوتان "جيجمي خيسار نمجيل وانجتشوك"، بزيارة رسمية للهند تستغرق ثلاثة أيام، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتنموي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إن ملك بوتان سيجرى محادثات مع رئيسة الهند دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا"، اليوم السبت.

وذكرت الوزارة، أنه سيكون من بين المرافقين لوانجتشوك خلال هذه الزيارة، وزير الشئون الخارجية ووزير التجارة تاندى دورجى، وكبار مسئولي حكومة بوتان الملكية.

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