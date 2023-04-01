ملك بوتان يزور الهند رسميا خلال الفترة ما بين 3 و5 أبريل

السيسي: لا ننسى أبدا الثمن الكبير الذي دُفع من أرواح ودماء شهدائنا والمصابين

السيسي: نعمل ونجتهد وربنا مطلع علينا وسيكلل جهودنا بالنجاح.. ومفيش مشكلة بدون حل

السيسي: نعمل على أن تكون سيناء بشكل مختلف غير الذي اعتدنا عليه خلال السنوات الماضية

ملازم بالجيش: أحصل على إجازة كل 16 يوما.. والسيسي: وأنا في سنك كنت أجلس بالكتيبة 40 يوما