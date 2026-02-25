 زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين طاجيكستان وأفغانستان وباكستان - بوابة الشروق
الأربعاء 25 فبراير 2026
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين طاجيكستان وأفغانستان وباكستان

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 4:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 4:47 م

ضرب زلزال قوي المنطقة الحدودية بين طاجيكستان وأفغانستان وباكستان اليوم الأربعاء.

وبحسب محطة مراقبة الزلازل التابعة لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال 5.4 درجة، وكان مركزه في الأراضي الطاجيكية على عمق 104 كيلومترات.

ولم ترد في بادئ الأمر أي تقارير عن حدوث أضرار أو إصابات.

وقالت قناة طلوع نيوز التلفزيونية إن سكان العاصمة الأفغانية كابول شعروا بالزلزال.

وتحدث السكان في شمال غرب باكستان والعاصمة إسلام آباد أيضا أنهم شعروا بالزلزال.

وكان زلزال قوي وقع في أغسطس الماضي في أفغانستان وأسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

 


