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ضرب زلزال قوته 5ر4 درجة بمقياس ريختر العاصمة النيبالية كاتمندو، فى الساعة 11:12 صباح اليوم السبت، بالتوقيت المحلى لنيبال.

وذكر المركز القومي لنيبال لرصد وأبحاث الزلازل أن هذا الزلزال الجديد بلغت شدته 5ر4 درجة بمقياس ريختر، وأن مركزه يقع على بعد 28 كيلومترا من العاصمة كاتمندو.

وأضاف المركز النيبالى فى تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر" فيما يتعلق بهذا الشأن أنه تم رصد هذا الزلزال عند خط عرض 65ر27 درجة وخط طول 60ر85 درجة وعلى عمق 178 كيلومترا.

ولكن التقارير لم تشر حتى الآن إلى وقوع خسائر فى الأرواح من جراء الزلزال الجديد.

يذكرأن المركز النيبالى لرصد وأبحاث الزلازل كان قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن تسجيل زلزال شدته 5ر3 درجة بمقياس ريختر، وأن ذلك الزلزال هز المنطقة الواقعة على بعد 10 كيلومترات شمال غرب العاصمة كاتمندو.