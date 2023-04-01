قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن البلاد ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، ستكون ملحوظة أكبر مع منتصف الأسبوع، موضحة أن مصادر الكتل الهوائية ستكون صحراوية جنوبية.

وأشارت إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا الأحد على القاهرة الكبرى تصل إلى 26 درجة، وستصل يوم الثلاثاء إلى 33 درجة، وستصل إلى 36 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

ودعت إلى توخي الحذر في فترة النهار خلال الأيام المقبلة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس، تفاديا للشعور بارتفاع درجات الحرارة في فترة الصيام، حاثة على تناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور.

غير أنها نبهت على عدم ارتداء الملابس الصيفية، وذلك لأن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مرة أخرى بعد ذلك، كما أن فترات الليل دائما ما تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.