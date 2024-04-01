الحكومة الماليزية تتلقى بيانات محدثة لأكثر من نصف مواطنيها للمضي قدما في خطط تقليل دعم الوقود

تلقت الحكومة الماليزية، الملفات الشخصية المحدثة لأكثر من نصف مواطنيها، مما يمهد الطريق أمام الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، للمضي قدما في خططها التي طال انتظارها من أجل تقليل دعم الوقود هذا العام وتشديد مواردها المالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، عن وزير الاقتصاد الماليزي رافيزي رملي، القول إن هناك نحو 11.55 مليون ماليزي فوق سن 18 عاما، قاموا بإدخال بياناتهم في قاعدة البيانات الحكومية المركزية المعروفة باسم "بادو"، وهو ما يتجاوز الهدف الأولي المتمثل في 10 ملايين عملية تسجيل بحلول الموعد النهائي في 31 من مارس.

وقال رملي، إن البيانات المحدثة – التي تتضمن تفاصيل بشأن الدخل والنفقات الشخصية – تمثل 58.7% من الملفات الشخصية الخاصة بمواطنيها.