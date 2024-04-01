رئيس اللجنة الأولمبية: دعم حسن مصطفى لـ هشام حطب في موقفه «غريب»

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كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن دعم حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، لـ هشام حطب فى موقفه وهذا الأمر غريب.

‏‎قال ياسر إدريس في تصريحات «إذاعية»:" البعثة المصرية فى غانا بدورة الألعاب الأفريقية تكلفت 30 مليون جنية وحققنا أكبر من الميداليات الذهبية فى التاريخ ".

‏‎أضاف:" سوف أترشح فى الإنتخابات القادمة باتحاد السباحة واللجنة الأولمبية الأفريقية ".

تابع ياسر إدريس:" أعضاء الجمعية العمومية الأولمبية قاموا بسحب الثقة من هشام حطب رئيس اللجنة السابق وعزله بسبب الفردية في القرارات وعدم الرجوع إلى أعضاء مجلس الإدارة".

‏‎أوضح ياسر إدريس:" تم إيقاف هشام حطب 5 سنوات وتم عزله خلال جلسة بأعضاء مجلس الادارة استمرّت 3 ساعات وقام بمهاجمة جميع أعضاء المجلس فرد فرد ".

‏‎واصل:" تم تنصيبى رئيس للجنة الأولمبية من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وسوف استمرّ لشهر أبريل 2025 المقبل".

أكد ياسر إدريس أن هناك لائحة مالية جديدة من قبل وزير الشباب والرياضة للأبطال فى الأولمبياد المقبلة حيث تصل إلى الضعف.

‏‎أكمل:" هناك اتفاق مع بعض الرعاه لتصل المكافأة المالية للأبطال فى الأولمبياد المقبلة اصحاب الميدالية الذهبية من 4 الى 5 مليون جنية".